US-Gericht stoppt Entzug von Aufenthaltsrecht

Bürgerrechtsgruppen reichten Sammelklage ein

Die Familienzusammenführungsprogramme waren unter der Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden geschaffen oder modernisiert worden. Dadurch konnten US-Bürgerinnen, US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, die eine Green Card haben, Anträge für Familienangehörige aus den sieben amerikanischen Ländern stellen. Das ermöglichte es diesen, in den USA zu leben, während sie noch auf die Ausstellung ihrer eigenen Visa warteten. Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump hat seine Regierung die Einwanderungsregeln verschärft.