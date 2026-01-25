Manuel Feller: „Jetzt könnte ich es lassen“

„Die größte Genugtuung“

Zum Abschluss der 86. Ausgabe der Hahnenkammrennen preschte er als Halbzeit-Vierter ganz nach vor. Die letzten Sekunden, bevor sein Sieg feststand, wähnte sich Feller wie in einer „Bubble, alles andere ist Nebengeräusch. Ich werde ein paar Tage brauchen, bis ich das realisiert habe“. Vor drei Jahren lag er zur Halbzeit vorne, ehe ihm die Nerven einen Streich spielten. Auch dieses Mal habe er „fast ein bisschen die Schweinelähmung“ gefühlt. „Aber ich habe meinen Plan gehabt und es versucht, simpel zu halten. Auf diesem Hang ist präzises Skifahren einfach Gold wert.“