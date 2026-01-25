Vorteilswelt
„Partner für Export“

Meinl-Reisinger besucht Betriebe in der Golfregion

Außenpolitik
25.01.2026 19:54
Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist in die Golfregion.
Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist in die Golfregion.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird am Montag ihre sechstägige Reise in die Golfregion antreten. „Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, Gespräche zu regionaler Sicherheit und Frieden sowie der Austausch mit Politik und Wirtschaft“, hieß es aus ihrem Büro.

„Die Ministerin wird von einer Delegation österreichischer Unternehmen begleitet und besucht vor Ort mehrere Betriebe und Innovationsstandorte mit österreichischer Beteiligung. Gerade angesichts des Drucks auf die europäische und österreichische Exportwirtschaft muss Österreich verstärkt auf die Diversifizierung der internationalen Partnerschaften setzen“, hieß es weiter. Meinl-Reisinger reist mit der Delegation in den Oman, nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Im Oman wird die Außenministerin unter anderem Energieminister Salim Al Aufi und Außenminister Sayyid Badr Al Busaidi treffen. In Saudi-Arabien stehen Gespräche mit Außenminister Prinz Faisal bin Farhan, Investitionsminister Khalid Al-Falih und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim auf dem Programm. Und in Abu Dhabi wird die NEOS-Politikerin von Industrieminister Sultan Ahmed Al Jaber sowie Außenminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan empfangen.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat in einer Küche in Kairo angepackt.
Ministerin in Küche
Video mit Meinl-Reisinger geht in Ägypten viral
29.06.2025
Außenministerin in USA
Meinl-Reisinger bei Rubio: Zoll, Nahost, Ukraine
24.07.2025

Es gehe um wirtschaftliche Themen, aber auch um Fragen der regionalen Stabilität, internationale Kooperationen sowie Aspekte der Menschenrechte, hieß es im Vorfeld. Ziel sei es, „die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstaaten weiterzuentwickeln und den politischen Dialog zu vertiefen“. Die Golfregion sei ein „wichtiger Partner für unsere Exportwirtschaft“, sagte Meinl-Reisinger. „Deshalb vertiefen wir unsere Zusammenarbeit, um mehr Chancen für österreichische Unternehmen zu eröffnen. Was im Nahen Osten passiert, hat unmittelbare Auswirkungen auf Europa. Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität sind untrennbar miteinander verbunden (...).“ Die Reise ist für sechs Tage anberaumt.

