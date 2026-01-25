Meinl-Reisinger besucht Betriebe in der Golfregion

Es gehe um wirtschaftliche Themen, aber auch um Fragen der regionalen Stabilität, internationale Kooperationen sowie Aspekte der Menschenrechte, hieß es im Vorfeld. Ziel sei es, „die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstaaten weiterzuentwickeln und den politischen Dialog zu vertiefen“. Die Golfregion sei ein „wichtiger Partner für unsere Exportwirtschaft“, sagte Meinl-Reisinger. „Deshalb vertiefen wir unsere Zusammenarbeit, um mehr Chancen für österreichische Unternehmen zu eröffnen. Was im Nahen Osten passiert, hat unmittelbare Auswirkungen auf Europa. Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität sind untrennbar miteinander verbunden (...).“ Die Reise ist für sechs Tage anberaumt.