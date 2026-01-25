„Minister soll Speisekarten uns Wirten überlassen“

Im Gespräch mit der „Krone“ nimmt sich Alois Rainer, Sprecher von Österreichs Wirten, kein Blatt vor den Mund. Für die Bundesregierung, insbesondere für Deregulierung-Staatssekretär Sepp Schellhorn, sieht er verdammt viel Arbeit. Stichwort: Bürokratieabbau.
„Krone“: Die Wirtschaft ist unter Druck, die Gastronomie leidet unter Arbeitskräftemangel und stark steigenden Preisen. Wie schaffen die österreichischen Wirte, diese Herausforderungen zu meistern?
Alois Rainer: Österreich ist ein Land der Gastgeber – das liegt in unserer DNA und daran ändern auch harte Rahmenbedingungen nichts. Wir haben 2025 für unsere Mitarbeiter und unsere Wirte, was das Trinkgeld angeht, endlich eine sinnvolle Lösung erarbeitet. Und auch was Saison-Kräfte betrifft, hat das Bohren harter Bretter gefruchtet. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein müssen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Mein Ziel ist und bleibt, dass ein Mehr an Hausverstand und ein Weniger an sinnlosen Regeln uns allen gut zu Gesicht stehen würden – der Verwaltung, der Politik, der Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.