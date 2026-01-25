Israels Armee sucht selbst nach letzter Geisel

Zweite Phase der Waffenruhe gestartet

Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff waren am Samstag zu Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens nach Israel gereist. Die USA treten neben Ägypten, Katar und der Türkei als Vermittler zwischen Israel und der Hamas auf. In der vergangenen Woche hatten die Vereinigten Staaten den Beginn der zweiten Phase der Gaza-Waffenruhe bekannt gegeben. Diese sieht vor, dass Israels Militär die Stellungen im Gazastreifen räumt, eine Übergangsverwaltung eingerichtet und eine internationale Stabilisierungstruppe in dem Gebiet stationiert wird. Allerdings ist die Entwaffnung der Hamas Teil des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump, was diese bisher strikt ablehnt.