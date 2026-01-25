Entscheidungen im Leben: Worauf Sie achten müssen

Das Leben steckt voller schwieriger Entscheidungen. Sie gar nicht zu treffen, ist aber zumeist die schlechteste Wahl – auch wenn die Abwägungen häufig knifflig sind: Sicherheit oder Risiko, Freizeit oder Beruf, klares „Commitment“ oder Freiheit und Flexibilität? Nicht selten gibt es Ratschläge, nicht wenige wollen bei wichtigen Entscheidungen ein Wörtchen mitreden. Am Ende bleibt es aber dem Einzelnen überlassen und hängt davon ab, was er für sein Leben (erreichen) will.