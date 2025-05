Bauherr von neuer Klinik in Gmünd stellt sich vor

Der Projektant und die Firmengruppe

Hofmeister leitet mehrere Unternehmen in St. Florian in Oberösterreich, die sich auf Planung und Bau von medizinischer Infrastruktur spezialisiert haben. Im Portfolio soll der Spitalserbauer 1500 Projektumsetzungen in 35 Jahren Erfahrung haben. In Gmünd will die Hofmeister-Gruppe die Räume der Gesundheitsklinik neben dem Health Across Zentrum errichten.