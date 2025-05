Kommt „Gesundheitsklinik“ Gmünd auf den Müll?

Ehemaliger leitender Mediziner fordert Definition

Hans-Martin Vischer, ehemaliger Primarius des Gmünder Spitals, kämpft wie viele in der Region für den Erhalt der Klinik und befürchtet, mit dem Schlagwort „Gesundheitsklinik“ nur abgespeist zu werden. „Es gibt von der Landesgesundheitsagentur (LGA) keinerlei Aussagen dazu, was diese Klinik genau sein soll und was diese vom Health Across oder einem Fachärztezentrum unterscheidet.“