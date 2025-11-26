Ein „heißer Winter“ für das Krankenhaus Gmünd

Fachärzte können einfach abrechnen

Ein wesentlicher Vorteil ist laut Kasser der Ambulatoriumsstatus: Er schafft Raum für sogenannte Mehrleistungen, die auch ohne eine explizite weitere Kassenstelle angeboten werden können. Fachärzte können somit auch ohne Kassenstelle im Ambulatorium mit der Sozialversicherung abrechnen – die Patienten brauchen nur ihre E-Card. Dadurch wird die Gesundheitsklinik Gmünd flexibler, schneller und moderner aufgestellt als bisherige Versorgungsmodelle. Ergänzt wird das Angebot durch einen fixen Notarztstützpunkt direkt im Bereich des Ambulatoriums – ein deutlicher Gewinn an Sicherheit für die Bevölkerung.