Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Närrisches Spektakel

Lavanttaler Narren in vier Gemeinden auf der Bühne

Kärnten
28.01.2026 20:00
In Lavamünd hat die Premierensitzung mit der traditionellen Schlüsselübergabe bereits ...
In Lavamünd hat die Premierensitzung mit der traditionellen Schlüsselübergabe bereits stattgefunden.(Bild: Narrenrunde Lavamünd)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Am Freitag hat der Fasching auch im Lavanttal begonnen. Insgesamt vier Gemeinden versprechen mit ihren Faschingssitzungen humorvolle Abende. Was sich die Narren heuer ausgedacht haben und wo man sie erlebt.

0 Kommentare

Den Auftakt machten die Narren der ehemaligen Bischofsstadt St. Andrä schon am Freitag. Die Kulturinitative St. Andrä hat sich dabei richtig ins Zeug gelegt und tolle Sketches, Tänze und Musik vorbereitet. An insgesamt neun Terminen wird es mit der „Nia Gnua TV-Show“ im Rathaussaal St. Andrä wieder lustig. Abschließend geben die Narren am 14. Februar beim Faschingsumzug in St. Andrä noch einmal so richtig Gas.

Auch in der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal wird heuer fleißig gewitzelt. Die St. Pauler Narrensitzungen feiern dieses Jahr sogar ihr 30-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 1. Februar, um 15 Uhr beginnt die Seniorensitzung im Festsaal im Konvikt. Danach folgen vier Abendtermine. Insgesamt 16 Nummern haben die Narren vorbereitet. Karten sind in der Konditorei Sternweiß oder unter 0660/4656045 erhältlich.

„Den Menschen den Spiegel vorhalten“
Mit einem neuen Vorstand geht die Gilde in Bad St. Leonhard ins Faschingstreiben. Seit April leitet Friedrich Huber den Verein und löst damit Erich Schatz ab. Über 50 Amateure organisieren wieder die Sitzungen – ein Teil davon steht mit auf der Bühne. „Unser Programm hält den Menschen den Spiegel vor – der Humor führt die Regie“, so die Faschingsgilde mit ihrem Gruß „Lei Blau“. An sechs Terminen bringen die Narren ihr Publikum im Kulturheim Bad St. Leonhard zum Lachen.

Die Narren der „Nia Gnua TV-Show“ im Rathaussaal St. Andrä.
Die Narren der „Nia Gnua TV-Show“ im Rathaussaal St. Andrä.(Bild: Zvg)
Die Narren in St. Andrä bringen das Publikum mit tollen Sketches, Tanz und Musik zum Lachen.
Die Narren in St. Andrä bringen das Publikum mit tollen Sketches, Tanz und Musik zum Lachen.(Bild: Zvg)

So wie die letzten Jahre auch sorgt die Narrenrunde Lavamünd im Kultursaal für schmunzelnde Gesichter. Neunmal finden Aufführungen statt. Musik kommt von den „Rebölln“. „Wir hatten ein volles Haus und ein großartiges Publikum“, so Obmann Gerald Melcher. Gemeinsam mit den anderen Vereinsmitgliedern freuen sie sich auf die kommenden Sitzungen. Karten sind unter 0677/ 6385760 oder www.lei-blau.at  erhältlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Kärnten
Närrisches Spektakel
Lavanttaler Narren in vier Gemeinden auf der Bühne
Geht Richtung Speed
Schwarz: „Habe keine Zeit, Slalom zu trainieren“
Fataler Unfall
Betrunkener Traktorfahrer überfährt sich selbst
Krone Plus Logo
Aufregung in Kärnten
Faschingsgilde fordert Geld nach Terroranschlag
Diese Elf sind dabei
Kärnten jagt Olympia-Gold: Wie stehen die Chancen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf