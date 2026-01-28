Lavanttaler Narren in vier Gemeinden auf der Bühne

„Den Menschen den Spiegel vorhalten“

Mit einem neuen Vorstand geht die Gilde in Bad St. Leonhard ins Faschingstreiben. Seit April leitet Friedrich Huber den Verein und löst damit Erich Schatz ab. Über 50 Amateure organisieren wieder die Sitzungen – ein Teil davon steht mit auf der Bühne. „Unser Programm hält den Menschen den Spiegel vor – der Humor führt die Regie“, so die Faschingsgilde mit ihrem Gruß „Lei Blau“. An sechs Terminen bringen die Narren ihr Publikum im Kulturheim Bad St. Leonhard zum Lachen.