Pensionist nach Wien-Ausflug auf Öffi-Bewährung

Der Kontrolleur zeigte laut dem Betroffenen keinerlei Verständnis für die Situation. Auch der Hinweis, dass die Gruppe aus Oberösterreich stamme und mit den Gegebenheiten vor Ort nicht vertraut sei, habe nichts geändert. „Im Gegenteil – er meinte sogar, wenn wir vom Land kämen, wäre es besser, wir würden gleich zu Hause bleiben“, schildert Herr B. verärgert.

Die Folge: eine Strafe von 115 Euro. „Das freut mich als Pensionisten natürlich nicht“, sagt er. Noch schwerer wiege für ihn jedoch der respektlose Umgangston während der Kontrolle. Eine Beschwerde blieb ohne Erfolg.