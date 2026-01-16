Pensionist nach Wien-Ausflug auf Öffi-Bewährung

Um Staus und Parkplatzsuche zu vermeiden, stellte eine Reisegruppe aus Oberösterreich ihre Autos für zwei Tage in einer Garage am Wiener Stadtrand ab. Von dort ging es mit den Öffis weiter. An der korrekten Vorbereitung ließ man nichts aus, glaubte man zumindest – mit ungewöhnlichem Ausgang.
„Wir haben für alle zehn Personen jeweils ein Zwei-Tages-Ticket gekauft und natürlich auch entwertet“, berichtet Leser Dietmar B. Die Gruppe war den ganzen Tag unterwegs, fuhr von einem Programmpunkt zum nächsten und machte sich keinerlei Sorgen – bis es am späten Nachmittag bei einer U-Bahn-Fahrt zu einer Fahrkartenkontrolle kam.
„Wir hatten doch Tickets“
„Für uns war das eigentlich kein Problem. Wir hatten Tickets gekauft und auch entwertet – dachten wir zumindest“, erzählt der Pensionist. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass offenbar nur neun der zehn Fahrscheine entwertet worden waren. „Warum das so war, konnte sich niemand erklären“, so Herr B. weiter.
Der Kontrolleur meinte, wenn wir vom Land kämen, wäre es besser, wir würden gleich zu Hause bleiben.
Leser B.
Der Kontrolleur zeigte laut dem Betroffenen keinerlei Verständnis für die Situation. Auch der Hinweis, dass die Gruppe aus Oberösterreich stamme und mit den Gegebenheiten vor Ort nicht vertraut sei, habe nichts geändert. „Im Gegenteil – er meinte sogar, wenn wir vom Land kämen, wäre es besser, wir würden gleich zu Hause bleiben“, schildert Herr B. verärgert.
Die Folge: eine Strafe von 115 Euro. „Das freut mich als Pensionisten natürlich nicht“, sagt er. Noch schwerer wiege für ihn jedoch der respektlose Umgangston während der Kontrolle. Eine Beschwerde blieb ohne Erfolg.
Kulanz mit Bedingungen
Auf Anfrage der Ombudsfrau teilten die Wiener Linien mit, dass ein nicht entwertetes Ticket laut Beförderungsbedingungen als ungültig gelte. Die Ausstellung der Mehrgebühr sei daher korrekt gewesen. Dennoch bietet man eine Kulanz an – unter Berücksichtigung, dass es sich um einen ortsunkundigen Fahrgast handle. Und unter einer bestimmten Bedingung.
Die Mehrgebühr werde erlassen. Im Gegenzug darf Herr B. in einer einjährigen Probezeit bei keiner weiteren Kontrolle ohne gültigen Fahrausweis erwischt werden. Falls doch, muss er zwei Mehrgebühren in Höhe von 115 Euro bezahlen.
Bewährung statt Hausverstand
Ein schaler Nachgeschmack bleibt allemal. Ein Fahrgast, der Tickets gekauft, bezahlt und – bis auf einen offenbar unbeabsichtigten Irrtum – korrekt benutzt hat, ist nun auf Bewährung.
