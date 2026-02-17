Mädchen (9) muss um höheres Pflegegeld kämpfen

Extrem seltene Erkrankung

„Laut den behandelnden Oberärzten kommt dieses Syndrom bei Kindern nur sehr selten vor und deutet auf ein Versagen der Leber hin“, so die Eltern weiter. Das Mädchen wartet derzeit auf eine Lebertransplantation, die in Innsbruck stattfinden wird, sobald alle Voruntersuchungen abgeschlossen sind und ein Spenderorgan gefunden wurde.

Die Eltern belasten aber nicht nur die Sorgen um ihr Kind. Sie müssen nebenbei auch noch die finanziellen Folgen abfedern und gegen die Behörden kämpfen. Um jeden Infekt zu vermeiden, darf Stella Mia derzeit nicht die Schule besuchen und muss auch wegen der ständigen Versorgung mit Sauerstoff rund um die Uhr betreut werden.