War Fehler: Smart Meter zeigte keine Daten mehr

„Seit diesem Zeitpunkt ist eine zeitnahe Ablesung am Gerät nicht mehr möglich. Auf Anfrage verwies man uns lediglich auf die Möglichkeit, die Daten über das Kundenportal einzusehen. Wir möchten aber wie früher die Daten hier im Haus ablesen können“, schilderten die Pensionisten aus der Steiermark der Ombudsfrau.