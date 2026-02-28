War Fehler: Smart Meter zeigte keine Daten mehr

Ein Smart Meter wurde ausgetauscht und ein Zähler ausgebaut. Daraufhin konnte Familie S. weder ihren Stromverbrauch noch die Daten der Einspeisung ihrer PV-Anlage ablesen – ein Fehler, der erst nach Anfrage der Ombudsfrau korrigiert wurde.
Seit sie vor Jahren in ihrem Haus einen Smart Meter montiert bekommen haben, konnten Herr und Frau S. jederzeit den eigenen Stromverbrauch sowie die Daten der Einspeisung ihrer PV-Anlage ablesen. Ende Jänner sei nun aber unangekündigt der Smart Meter getauscht und ein Zähler ausgebaut worden.
„Seit diesem Zeitpunkt ist eine zeitnahe Ablesung am Gerät nicht mehr möglich. Auf Anfrage verwies man uns lediglich auf die Möglichkeit, die Daten über das Kundenportal einzusehen. Wir möchten aber wie früher die Daten hier im Haus ablesen können“, schilderten die Pensionisten aus der Steiermark der Ombudsfrau.
Fehler konnte behoben werden
Auf Anfrage hat sich Stromlieferant Energie Steiermark für den Fehler und die falsche Auskunft entschuldigt. Eine Anpassung an der Smart-Meter-Zeitschaltung sei erforderlich gewesen. Dafür musste der Zähler kurzfristig vom Netz genommen werden. Bei der Wiederinbetriebnahme habe sich offenbar die Anzeige des Geräts aufgehängt.
Das habe durch einen Techniker mittlerweile vor Ort behoben werden können. Jetzt können die Werte wieder wie gewohnt von Familie S. abgelesen werden.
