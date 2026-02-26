Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Ombudsfrau

Thermen-Gutschein wurde nicht anerkannt

Ombudsfrau
26.02.2026 13:51
Einen Thermenbesuch ist meistens entspannend. Ein Leser musste sich dennoch ärgern (Symbolbild).
Einen Thermenbesuch ist meistens entspannend. Ein Leser musste sich dennoch ärgern (Symbolbild).(Bild: goodluz - stock.adobe.com)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Ein Burgenländer wollte seinen Gratis-Voucher für den Tageseintritt in einer Therme einlösen. Er wurde wegen einer angeblichen Spitzenzeit abgelehnt – gegen Geld durfte er rein. Er konnte aber kein besonders starkes Aufkommen im Bad entdecken.

0 Kommentare

Den Ärger mit einem Gutschein für einen Thermentag hatte Herr Adolf S. Ende des Vorjahres. Ursprünglich hatte er diesen von Burgenland Tourismus als Gegenleistung für einen Kauf ausgestellt bekommen. Gültig bis 31.12. 2025, für einen Eintritt in einer von fünf regionalen Thermen. Als unser Leser dann am 30.12. an der Kassa stand, erklärte man ihm, dass er den Gutschein nicht einlösen könne, weil die Einlösung „aufgrund besonderer Spitzenzeiten“ nicht möglich sei.

Spitzenzeit nicht erkennbar
„Der Andrang war überschaubar. Nachdem ich mir eine Eintrittskarte gekauft habe, war der Zutritt kein Problem“, erinnert sich der Pensionist. Selbst als er die Therme um 14 Uhr verlassen habe, seien noch einige Liegen frei gewesen. Von einer Spitzenzeit könne daher keine Rede gewesen sein, trotz der Weihnachtsferien.

Intransparente Klausel
Die Ombudsfrau hat bei der Arbeiterkammer Burgenland nachgefragt. Dort erklärte man, dass dieses Vorgehen unter der Klausel „aufgrund besonderer Spitzenzeiten“ für Gutscheine, für die eine Gegenleistung erbracht wurde, unzulässig sei. Was eine Spitzenzeit sei, wie viele Personen sich dafür in der Therme aufhalten müssen, all das sei nicht genau bestimmt. Daher seien Kunden an die Willkür des Unternehmens gebunden. Die Klausel sei intransparent, beanstanden die Experten. Ein gekaufter Gutschein sollte immer so viel wert sein wie Bargeld.

Ball hin- und hergespielt
Bei Avita Resort sah man keinen Fehler am eigenen Vorgehen und verwies die Ombudsfrau an Burgenland Tourismus, das uns an die Therme zurückverwies. Mehrere Anfragen nützten nichts, der Ball wurde hin- und hergespielt, ohne zu einer Lösung zu kommen. Avita argumentierte damit, dass man den Gutschein nicht ausgestellt hätte, und Burgenland Tourismus will keinen Einfluss darauf haben, was die Therme mache. Auch zu einer Kulanzlösung oder Verlängerung war letztlich keine Seite bereit.

Kein Ruhmesblatt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
26.02.2026 13:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.823 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.988 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.394 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1008 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
878 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
„Krone“-Ombudsfrau
Thermen-Gutschein wurde nicht anerkannt
Schwere Erkrankung
Mädchen (9) muss um höheres Pflegegeld kämpfen
Ombudsfrau
Wunsch nach Einbettzimmer kam Patient teuer
Geld statt Liebe
Der Liebesschwindel im Online-Dating
Ombudsfrau
Immer wieder Ärger mit Frist von Gutscheinen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf