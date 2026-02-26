Thermen-Gutschein wurde nicht anerkannt

Intransparente Klausel

Die Ombudsfrau hat bei der Arbeiterkammer Burgenland nachgefragt. Dort erklärte man, dass dieses Vorgehen unter der Klausel „aufgrund besonderer Spitzenzeiten“ für Gutscheine, für die eine Gegenleistung erbracht wurde, unzulässig sei. Was eine Spitzenzeit sei, wie viele Personen sich dafür in der Therme aufhalten müssen, all das sei nicht genau bestimmt. Daher seien Kunden an die Willkür des Unternehmens gebunden. Die Klausel sei intransparent, beanstanden die Experten. Ein gekaufter Gutschein sollte immer so viel wert sein wie Bargeld.