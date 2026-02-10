Der Liebesschwindel im Online-Dating

Anzeige wegen Geldwäsche

Sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. „Nichts passierte, außer, dass ich Wochen später von der Staatsanwaltschaft Wien wegen Geldwäsche angezeigt wurde. Nach sechs Monaten wurde die Klage fallen gelassen, weil auch die erkannten, dass dahinter eine Mafia steckt, die scheinbar in Senegal oder irgendwo sitzt“. Sie bekam dann noch eine freche Entschuldigungsmail von ihrem Betrüger, ihr Geld sah sie nie wieder. Eine Geschichte, die sich wiederholt. So verliebte sich auch Hanna K. (Name geändert) in eine Internetbekanntschaft, die sie über eine Datingplattform kennenlernte. Die Liebesbezeugungen waren so schön – zu schön. Er versprach ihr die ewige Liebe und umschmeichelte sie mit Komplimenten. Es war zu viel und sie wurde schließlich skeptisch. Als sie dann auch noch ein von ihm geschicktes Foto als Fälschung erkannte, brach sie den Kontakt sofort ab und konnte so Schlimmeres verhindern.