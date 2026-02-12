Wunsch nach Einbettzimmer kam Patient teuer

Auch Arzthonorar verrechnet

Schließlich erhielt der Patient eine Rechnung von mehr als 7000 Euro für seinen Aufenthalt, weil er als Privatpatient geführt worden ist und auch das ärztliche Honorar von knapp 5000 Euro bezahlen soll. Das Spital beruft sich nun darauf, dass ein Einspruch gegen die Kosten zu spät erfolgt sei. Außerdem habe der Patient im Zuge einer Aufklärung unterschrieben, dass er Selbstzahler sei. Herr H. kann das nicht nachvollziehen. „Ich habe am selben Tag Einspruch erhoben.“ Er hofft weiter darauf, dass sich der Fall aufklären lässt.