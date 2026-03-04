Exil-Iraner: Weit entfernt von ihren Wurzeln

Sosehr die meisten Iraner in der Diaspora Heimat gefunden haben, bleibt ein Stück von ihnen trotzdem in diesem Land, das auf der reichen persischen Kultur aufgebaut ist: Städte, die so magisch klingen, wie sie sind – Persepolis, Isfahan oder Shiraz. Die jahrtausendealte Geschichte, großartige Kunst und Literatur. Über Hafis, den Meister der Liebe, schrieb Goethe einmal: „Und mag die ganze Welt versinken, Hafis, mit dir, mit dir allein will ich wetteifern!“ Oder der Gelehrte und Poet Rumi, der den Exiliranern wohl noch heute aus der Seele spricht: „Wer weit von seiner Wurzel entfernt ist, sehnt sich nach dem Tag seiner Heimkehr.“