„Krone“-Kolumne

Exil-Iraner: Weit entfernt von ihren Wurzeln

Kolumnen
04.03.2026 06:40
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
Seine Koffer seien schon gepackt, erzählte ein Exiliraner in Wien im Ö1-Journal. Er glaube fest daran, dass er in ein paar Wochen in den Iran reisen könne. In die Heimat, die jahrzehntelang nur ein Sehnsuchtsort bleiben musste.

Bei vielen Iranern im Ausland ist die Hoffnung groß, ohne Gefahr zurückzureisen, auszubrechen aus diesem vom Regime aufgezwungenen Exil, endlich ihre Familie und Freunde im Iran besuchen zu können – und nicht länger nur eine Beziehung am Bildschirm führen zu müssen. „Ich habe den Iran nicht verlassen, weil ich es wollte. Ich bin gegangen, weil ich keine andere Wahl hatte“, schrieb z. B. die iranische Journalistin Mahtab Qolizadeh im „Tagesspiegel“.

Sosehr die meisten Iraner in der Diaspora Heimat gefunden haben, bleibt ein Stück von ihnen trotzdem in diesem Land, das auf der reichen persischen Kultur aufgebaut ist: Städte, die so magisch klingen, wie sie sind – Persepolis, Isfahan oder Shiraz. Die jahrtausendealte Geschichte, großartige Kunst und Literatur. Über Hafis, den Meister der Liebe, schrieb Goethe einmal: „Und mag die ganze Welt versinken, Hafis, mit dir, mit dir allein will ich wetteifern!“ Oder der Gelehrte und Poet Rumi, der den Exiliranern wohl noch heute aus der Seele spricht: „Wer weit von seiner Wurzel entfernt ist, sehnt sich nach dem Tag seiner Heimkehr.“

Keiner weiß, wohin dieser Krieg führen wird – aber noch nie war allein nur die Möglichkeit, diese Sehnsucht zu erfüllen, so groß wie jetzt.

