Generationen-Porträt

Polit-Dynastie: „Austro-Kennedys“ aus Radlbrunn

Politik
18.01.2026 18:00
Drei Generationen der Prölls: Erwin, Josef und Alexander (v.l.n.r.)
Drei Generationen der Prölls: Erwin, Josef und Alexander (v.l.n.r.)(Bild: Imre Antal, APA/Georg Hochmuth, BKA/Dunker, Krone KREATIV)
Porträt von Josef Votzi
Von Josef Votzi

Erwin, Josef und Alexander Pröll – drei Generationen, ein Polit-Clan? Warum der jüngste Spross „Xandi“ gegen das Bild ankämpft, nur Nutznießer einer Dynastie zu sein. Wie Vater Josef und Großonkel Erwin dessen Aufstieg in die Regierung sehen. Und wie sie ihre – trotz familiärer Bande einst heftigen – öffentlichen Konflikte heute bewerten. Das Porträt einer Polit-Dynastie.

0 Kommentare

Der eine taucht erst seit einem Jahr regelmäßig medial auf. Alexander „Xandi“ Pröll, ÖVP-Staatssekretär im Kanzleramt, beschreibt sich selbst gerne so: „Mein Platz ist der Maschinenraum“ – in der Regierung, wo er als einer von drei Koalitions-Koordinatoren das Werkel am Laufen hält. Ein gewichtiger und sensibler Job für einen 35-Jährigen, der bis vor Kurzem mit der Politik nichts am Hut hatte und eigentlich Anwalt werden wollte.

