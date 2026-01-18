Polit-Dynastie: „Austro-Kennedys“ aus Radlbrunn

Der eine taucht erst seit einem Jahr regelmäßig medial auf. Alexander „Xandi“ Pröll, ÖVP-Staatssekretär im Kanzleramt, beschreibt sich selbst gerne so: „Mein Platz ist der Maschinenraum“ – in der Regierung, wo er als einer von drei Koalitions-Koordinatoren das Werkel am Laufen hält. Ein gewichtiger und sensibler Job für einen 35-Jährigen, der bis vor Kurzem mit der Politik nichts am Hut hatte und eigentlich Anwalt werden wollte.