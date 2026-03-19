Polizei sucht jetzt mit Fotos nach dem Kuttenmann

Seit exakt einer Woche sucht die Wiener Polizei nach einem Mann, der, vermummt mit einer Art Kutte, eine Apotheke überfallen hat – wir berichteten. Der Unbekannte hatte zwei Mitarbeiterinnen mit einem Fleischerbeil bedroht. Die Exekutive hat nun Fotos des Täters veröffentlicht und bittet um Hinweise!
Der Täter war am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr in die Apotheke in Favoriten gekommen. Sein Gesicht hatte er mit einer Art Kutte verhüllt, zudem trug er, verkehrt herum, eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze, überdies Sneakers in unterschiedlicher Farbe, einmal schwarz, einmal grau – ebenfalls von der Firma Nike.
Der Unbekannte verlangte von den beiden Angestellten, zwei Frauen im Alter von 33 und 41 Jahren, Bargeld – die Mitarbeiterinnen flüchteten allerdings sofort durch einen Notausgang ins Freie und alarmierten die Polizei. Der Kuttenmann verließ daraufhin unverrichteter Dinge die Apotheke und flüchtete.
Täterbeschreibung
Die Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Die Polizei veröffentlichte nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fotos des Räubers. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, von mittlerer Statur und sprach gebrochen Deutsch. Bei sich hatte er eine grüne Einkaufstasche mit dem Logo der Firma „Deichmann“ darauf. Die Exekutive bittet um Mithilfe und Hinweise.
Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen können, werden ersucht, sich – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01/31310-33800 zu wenden.
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