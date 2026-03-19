Polizei sucht jetzt mit Fotos nach dem Kuttenmann

Der Täter war am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr in die Apotheke in Favoriten gekommen. Sein Gesicht hatte er mit einer Art Kutte verhüllt, zudem trug er, verkehrt herum, eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze, überdies Sneakers in unterschiedlicher Farbe, einmal schwarz, einmal grau – ebenfalls von der Firma Nike.