Preisbremse neben Sprit auch für Gas und Strom?

Die Regierung konnte sich auf eine Spritpreisbremse einigen, doch gerade die derzeitige Eskalation im Nahen Osten lässt den Preis für Strom und Gas in Europa sprunghaft nach oben schießen. Unsere Frage vom 19. März lautet: „Nach Spritpreisbremse: Soll Regierung auch bei Strom und Gas eingreifen?“
Haben Sie die Preisexplosionen für Strom und Gas schon zu spüren bekommen? Erwarten Sie böse Überraschungen auf Ihrer Jahresendabrechnung? Könnte ein Preisdeckel der richtige Weg sein, um die Energiekosten für den Endverbraucher auf leistbarem Niveau zu halten?
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