Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strecke überflutet

Heftiger Regen löst vor Brasilien-GP Sorgen aus

MotoGP
19.03.2026 11:29
In Goiania herrschten in den letzten Tagen heftige Regenschauer.
In Goiania herrschten in den letzten Tagen heftige Regenschauer.(Bild: X/LambeResing)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heftige Regenschauer geben den Veranstaltern des Brasilien-GPs der MotoGP aktuell Anlass zur Sorge. Vor dem ersten Rennen in Goiania seit 1989 wurden Teile des Autodromo Internacional Ayrton Senna überflutet.

0 Kommentare

Das erste Training der Moto3 soll am Freitag um 13 (MEZ) Uhr über die Bühne gehen, gefolgt von den Sessions der Moto2 und der MotoGP. Bis spätestens da sollten die Veranstalter die Strecke in den Griff bekommen – andernfalls droht, dass das Training gestrichen wird. 

Pedro Acosta und Co. geben das Wochenende in Brasilien Gas.
Pedro Acosta und Co. geben das Wochenende in Brasilien Gas.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Zwar sollen die Einsatzkräfte vor Ort den rund 20 Zentimeter hohen Wasserstand im Fahrerlagertunnel mittels eines Drainagesystems abgeleitet haben, allerdings seien die Zufahrtsstraßen weiterhin schlammig. 

Wetterbericht lässt Grund zur Hoffnung
Mit Blick auf den Wetterbericht dürften die Veranstalter dennoch optimistisch sein. Zwar sind für Donnerstag noch leichte Schauer angesagt, ab Freitag dürfte es jedoch trocken bleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
MotoGP
19.03.2026 11:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Moto2
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
213.472 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
169.024 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
156.731 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2426 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1776 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1192 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf