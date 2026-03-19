Heftiger Regen löst vor Brasilien-GP Sorgen aus

Heftige Regenschauer geben den Veranstaltern des Brasilien-GPs der MotoGP aktuell Anlass zur Sorge. Vor dem ersten Rennen in Goiania seit 1989 wurden Teile des Autodromo Internacional Ayrton Senna überflutet.
Das erste Training der Moto3 soll am Freitag um 13 (MEZ) Uhr über die Bühne gehen, gefolgt von den Sessions der Moto2 und der MotoGP. Bis spätestens da sollten die Veranstalter die Strecke in den Griff bekommen – andernfalls droht, dass das Training gestrichen wird.
Zwar sollen die Einsatzkräfte vor Ort den rund 20 Zentimeter hohen Wasserstand im Fahrerlagertunnel mittels eines Drainagesystems abgeleitet haben, allerdings seien die Zufahrtsstraßen weiterhin schlammig.
Wetterbericht lässt Grund zur Hoffnung
Mit Blick auf den Wetterbericht dürften die Veranstalter dennoch optimistisch sein. Zwar sind für Donnerstag noch leichte Schauer angesagt, ab Freitag dürfte es jedoch trocken bleiben.
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