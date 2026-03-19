15-Jähriger attackiert Familie nach Streit um Geld

Schockierende Szenen haben sich am Mittwochnachmittag in Wien-Floridsdorf abgespielt: Ein 15-Jähriger ist nach einem Streit um Geld auf seine eigene Familie losgegangen.
Laut der Polizei hatte der Jugendliche seine Mutter (45) um Geld gebeten. Als sie dies jedoch ablehnte, eskalierte die Situation. Zunächst soll sich der Teenager aggressiv verhalten haben. Als die 24-jährige Schwester dazwischengehen wollte, hat der 15-Jährige auf sie eingeschlagen, bis sie am Boden lag.
Jugendlicher festgenommen
Als die Mutter versuchte, ihre Tochter zu schützen, wurde auch sie von ihrem Sohn attackiert. Kurz darauf rückten die alarmierten Beamten an und nahmen den Jugendlichen vorläufig fest.
Die 24-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und musste notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.
Anzeige auf freiem Fuß
Der 15-Jährige wurde nach seiner Einvernahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurden jedoch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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