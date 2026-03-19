15-Jähriger attackiert Familie nach Streit um Geld

Laut der Polizei hatte der Jugendliche seine Mutter (45) um Geld gebeten. Als sie dies jedoch ablehnte, eskalierte die Situation. Zunächst soll sich der Teenager aggressiv verhalten haben. Als die 24-jährige Schwester dazwischengehen wollte, hat der 15-Jährige auf sie eingeschlagen, bis sie am Boden lag.