Kia K4 Sportswagon: Der Korea-Kombi ist riesig

Bei Kia löst der K4 den Ceed ab. Nun auch im Kombisegment. Er ist ganz schön groß geworden.
Der „Sportswagon“ überragt mit 4,70 Meter Länge den bereits erhältlichen Fünftürer um 30 Zentimeter, bietet einen 604 Liter großen Kofferraum und ist zunächst ausschließlich konventionell motorisiert.
Für den Antrieb stehen vier Benziner-Varianten zur Wahl. Basismotor ist ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 115 PS mit Sechsgang-Handschaltung, der auch als Mildhybrid mit Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe zu haben ist. Darüber rangiert ein 1,6-Liter-Benziner, der den Leistungsvarianten 150 PS und 180 PS zu haben ist. Die Kraftübertragung übernimmt auch hier ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.
Ende des Jahres ergänzt ein Vollhybrid das Programm. Reine E-Antriebe gibt es nicht, diese sind der elektrischen Schwesterbaureihe EV4 vorbehalten.
Beim Außen- und Innendesign orientiert sich der Kombi an der Limousine, die wiederum im bekannten Stil der Marke gehalten ist. Im Cockpit dominiert ein breites Panoramadisplay, bestehend aus zwei 12,3 Zoll großen Bildschirmen und einem 5,3 Zoll-Touchscreen für die Klimaregelung.
Smartphones lassen sich kabellos über Android Auto und Apple CarPlay integrieren, Updates kommen „Over-the-Air“ ins Auto, Handy oder Smartwatch können als digitaler Autoschlüssel eingesetzt werden. Zudem gibt es optional belüftete Sitze, einen Querverkehrswarner mit Notbremsfunktion, einen adaptiven Temporegler, Frontkollisionswarner, einen Autobahnassistenten oder eine 360-Grad-Ansicht aus der Vogelperspektive.
Wann und zu welchen Preisen der kompakte Kombi nach Österreich kommt, ist noch offen. Gebaut wird der K4 in allen Varianten und für alle Märkte in Mexiko.
