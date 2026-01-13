Kia K4 Sportswagon: Der Korea-Kombi ist riesig

Für den Antrieb stehen vier Benziner-Varianten zur Wahl. Basismotor ist ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 115 PS mit Sechsgang-Handschaltung, der auch als Mildhybrid mit Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe zu haben ist. Darüber rangiert ein 1,6-Liter-Benziner, der den Leistungsvarianten 150 PS und 180 PS zu haben ist. Die Kraftübertragung übernimmt auch hier ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.