Botschafter in Israel: „Wir halten die Stellung!“

„Fast stündlich gab es Alarm“, schildert er im Gespräch mit der „Krone“ – besonders am vergangenen Wochenende verbrachte man viel Zeit in den Bunkern. Lutterotti hat in seinem Haus einen eigenen Luftschutzkeller. Vorsorge ist hier kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Die Einschläge sind hörbar. Aber – glücklicherweise – weit genug entfernt.