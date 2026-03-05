Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im „Krone“-Gespräch

Botschafter in Israel: „Wir halten die Stellung!“

Außenpolitik
05.03.2026 09:19
Botschafter Lutterotti und sein Team halten in Tel Aviv die Stellung, man pendelt zwischen ...
Botschafter Lutterotti und sein Team halten in Tel Aviv die Stellung, man pendelt zwischen Bunker und Arbeitsplatz.(Bild: Krone KREATIV/BMEIA, AFP/ilia Yefimovich)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Zahlreiche Raketeneinschläge sind für die österreichischen Diplomaten in Tel Aviv hör- und spürbar, Rückzug aus Israel ist aber keine Option. Botschafter Nikolaus Lutterotti im Gespräch zwischen Bunker und Arbeitsplatz.

0 Kommentare

Sirenen, Einschläge. Leere Straßen. Und mittendrin: Nikolaus Lutterotti, Österreichs Botschafter in Israel. Seit rund vier Jahren ist er hier stationiert. Er kennt das Land, die Mentalität, die Sicherheitslage. Doch selbst für einen erfahrenen Diplomaten sind diese Tage Ausnahmezustand.

„Fast stündlich gab es Alarm“, schildert er im Gespräch mit der „Krone“ – besonders am vergangenen Wochenende verbrachte man viel Zeit in den Bunkern. Lutterotti hat in seinem Haus einen eigenen Luftschutzkeller. Vorsorge ist hier kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Die Einschläge sind hörbar. Aber – glücklicherweise – weit genug entfernt.

Die Schutzräume in Israel sind oftmals die einzige Zuflucht vor dem iranischen Raketenhagel.
Die Schutzräume in Israel sind oftmals die einzige Zuflucht vor dem iranischen Raketenhagel.(Bild: EPA/ATEF SAFADI)

Im Dauerbetrieb für die rot-weiß-rote Community
Die Stadt wirkt wie eingefroren, kaum Verkehr, und fast alle Geschäfte sind geschlossen. Die Menschen nehmen die Schutzanweisungen sehr ernst. Wer eine Sirene hört, zögert nicht – man geht in Deckung. Routine in einem Land, das solche Situationen kennt.

Auch in der Botschaft herrscht Krisenmodus. „Das Team arbeitet im Homeoffice, die Einsatzbereitschaft wurde aufgestockt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sind wir erreichbar“, betont Lutterotti. Für zusätzliche Sicherheit sorgen Experten aus der Heimat: Das Jagdkommando leistet Unterstützung. Diskret, aber entscheidend.

Es herrscht Dauerbetrieb für die rot-weiß-rote Community: Und die ist groß! 9430 Österreicher leben in Israel. 120 haben sich als Reiseregistrierte gemeldet. 75 sind ausreisewillig. Mit ihnen steht die Botschaft laufend in Kontakt.

Lesen Sie auch:
In Israel finden sich Stimmen der Unterstützung für den Angiff.
Das sagen die Bürger
Verständnis in Israel: „Wir mussten es tun“
28.02.2026
Krone Plus Logo
47.000 Euro pro Schuss
„Iron Dome“: So funktioniert Israels Raketenabwehr
28.02.2026

Luftraum weiter gesperrt, Diplomaten improvisieren
Der israelische Luftraum ist gesperrt. Eine direkte Ausreise per Flieger ist derzeit nicht möglich. Doch es gibt Wege: über Ägypten oder Jordanien. Sechs Österreicher traten von dort aktuell ihre Heimreise mit slowakischer Unterstützung an. Improvisation gehört jetzt zum Alltag der Diplomaten.

Niemand vor Ort rechnet mit einer raschen Entspannung. Man stellt sich darauf ein, dass diese Kriegssituation länger dauern wird. Dennoch senden Lutterotti und sein Team eine klare Botschaft: „Wir halten die Stellung!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
05.03.2026 09:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
IsraelTel AvivÖsterreich
Wochenende
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.902 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
361.908 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
278.385 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
2718 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2058 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Außenpolitik
krone.at tickert live
Ölpreise „Weckruf“ ++ Flüchtlingslager getroffen
Unterstützt von CIA
Kurden sollen Bodenoffensive gegen Teheran starten
Im „Krone“-Gespräch
Botschafter in Israel: „Wir halten die Stellung!“
Zentral oder Regional
EU-Budgetpläne heizen Kampf um Einfluss weiter an
Message, Macht, Medien
Neumann: Weltkrieg kann leider kommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf