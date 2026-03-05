Red Bull schwankt, Russell hat einen Verdacht

Während die „Bullen“ anfangs noch vorne mitgemischt hatten, blieben Max Verstappen und Isack Hadjar in der zweiten Testwoche in Bahrain über eine Sekunde hinter der Bestzeit. Probleme bei Red Bull Racing oder ein gezielter Bluff? „Ehrlich gesagt denke ich, dass Red Bull Racing verdächtig langsam aussah. Im ersten Test waren sie noch unter den Schnellsten, und im Vergleich dazu waren sie in der zweiten Woche sieben Zehntel langsamer“, vermutet Russell.