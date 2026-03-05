Red Bull schwankt, Russell hat einen Verdacht

Dass Red Bull Racing zwischen den beiden Tests in Bahrain einiges an Tempo eingebüßt hat, wirft bei George Russell Fragen auf. „Ehrlich gesagt denke ich, dass Red Bull Racing beim zweiten Bahrain-Test verdächtig langsam aussah“, vermutete der Brite einen Bluff des österreichischen Rennstalls.
Während die „Bullen“ anfangs noch vorne mitgemischt hatten, blieben Max Verstappen und Isack Hadjar in der zweiten Testwoche in Bahrain über eine Sekunde hinter der Bestzeit. Probleme bei Red Bull Racing oder ein gezielter Bluff? „Ehrlich gesagt denke ich, dass Red Bull Racing verdächtig langsam aussah. Im ersten Test waren sie noch unter den Schnellsten, und im Vergleich dazu waren sie in der zweiten Woche sieben Zehntel langsamer“, vermutet Russell.
„Waren sehr konstant“
Mercedes selbst habe sich indes aus den Spielchen herausgehalten, so der 28-Jährige. „Wir waren bei unserem Testplan sehr konstant, was die Spritmenge und andere Dinge angeht. Wir haben unser Testprogramm auch nicht angepasst, um stark oder schwach zu wirken.“
Wer in der neuen Motoren-Ära tatsächlich die besten Karten hat, wird sich erstmals dieses Wochenende zeigen, wenn die Motorsport-Königsklasse am Albert Park Circuit in die neue Saison startet.
