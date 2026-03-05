Stadl geht in der Nacht plötzlich in Flammen auf

Die Polizei steht vor einem Rätsel. Mitten in der Nacht fing in der Tiroler Gemeinde Silz ein kleiner Stadl plötzlich Feuer. Die Ursache dafür ist noch völlig unklar. Auch wer die Polizei informiert hat, gibt Rätsel auf. Wurde etwa gezündelt?
Um 2.35 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei verständigt. In der Tiroler Gemeinde Silz hatte eine Scheune plötzlich Feuer gefangen. Die Freiwilligen Feuerwehren Silz und Ötztal Bahnhof wurden alarmiert.
Wie es zu dem Brand kam und wer Alarm geschlagen hat, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei
Scheune komplett zerstört
Wie es zu dem Brand kam, ist nach wie vor unklar. Auch, wer die Polizei informiert hat, bleibt ein Rätsel. Die Freiwilligen Feuerwehren konnten das Stadl löschen, die Scheune ist jedoch komplett zerstört. Die Ermittlungen laufen.
