Wohin nach Abnahme?

Deshalb werden Problemhunde bei uns „abgeschoben“

Oberösterreich
05.03.2026 09:00
Werden Hunde behördlich abgenommen, landen sie oft für Jahre in „Verwahrstellen“ – doch der ...
Werden Hunde behördlich abgenommen, landen sie oft für Jahre in „Verwahrstellen“ – doch der Platz ist begrenzt (Symbolbild)(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Das Hundehaltegesetz ist seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft und hat ganz deutlich Strukturprobleme in Oberösterreichs Tierheimen aufgezeigt. Denn für abgenommene Problemhunde fehlt es an geeigneter Unterbringung, und sie müssen „abgeschoben“ werden. Wie wenige Hunde im eigenen Land bleiben können, ist erschreckend.

Das seit etwas mehr als einem Jahr geltende neue Hundehaltegesetz brachte für die Tierheime im Land ein neues Thema: Wer nimmt jene Problemhunde auf, die nach diesem Gesetz abgenommen werden? Denn es braucht spezielle Unterbringungsmöglichkeiten für gefährliche Hunde – und die fehlen offensichtlich. Das ergibt die Beantwortung einer FPÖ-Landtagsanfrage durch Tierschutzlandesrat Martin Winkler (SPÖ).

