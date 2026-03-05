Deshalb werden Problemhunde bei uns „abgeschoben“

Das Hundehaltegesetz ist seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft und hat ganz deutlich Strukturprobleme in Oberösterreichs Tierheimen aufgezeigt. Denn für abgenommene Problemhunde fehlt es an geeigneter Unterbringung, und sie müssen „abgeschoben“ werden. Wie wenige Hunde im eigenen Land bleiben können, ist erschreckend.