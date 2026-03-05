Kurden sollen Bodenoffensive gegen Teheran starten

Kurdische Parteien verbünden sich

Sicher ist, dass es viele Kurden im Iran gibt, die das Mullah-Regime loswerden wollen. Seit Jahrzehnten kämpfen sie für einen eigenen Staat. Wenige Tage vor Kriegsbeginn formierten sich fünf kurdische Parteien, darunter die Freiheitspartei Kurdistans (PAK), zu einer Allianz, um die politischen Kräfte im Kampf gegen die Islamische Republik zu bündeln und die Selbstbestimmung der Kurden voranzutreiben.