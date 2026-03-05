Wien: Falsche Beauty-Ärztin in flagranti ertappt

Präparate selbst geschmuggelt

Und sie waren bei Weitem nicht die Einzigen: Denn schon in der Vergangenheit hatte die Frau an zahlreichen Frauen und Männern Behandlungen durchgeführt, wie die Verdächtige auch selbst zugab. Die vorgefundenen arzneimittelpflichtigen Präparate habe sie erst am Vortag persönlich im Reisegepäck nach Österreich eingeschmuggelt, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. „Die Frau ist steuerlich nicht in Österreich ansässig und schleuste ihre Einnahmen am Staat vorbei“, wurde betont.