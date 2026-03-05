Apple präsentiert sein farbenfrohes MacBook Neo

Apple erweitert seine MacBook-Palette um das farbenfrohe McBook Neo. Der Dreizehnzöller verspricht die „Magie des Macs zu einem äußerst attraktiven Preis“ und soll hierzulande bereits ab dem 11. März erhältlich sein.
Herzstück des 1,23 Kilogramm leichten und 1,27 Zentimetern dünnen MacBook Neo ist Apples bereits aus dem iPhone 16 Pro bzw. Pro Max bekannter A18-Pro-Prozessor, dem acht Gigabyte RAM und wahlweise 256 oder 512 Gigabyte interner Speicher zur Seite stehen. Das 13 Zoll große IPS-Display löst mit 2408 x 1506 Pixeln auf und soll dank Antireflex-Beschichtung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ein „angenehmes Seherlebnis“ ermöglichen.
Zur weiteren Ausstattung zählen eine FullHD-Webcam, zwei USB-C-Anschlüsse (USB 3 und USB 2) sowie ein 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss, WLAN 6E sowie Bluetooth 6. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku fasst laut Apple 36,5 Wattstunden und soll bis zu elf Stunden drahtloses Surfen und bis zu 16 Stunden Videostreaming ermöglichen.
Erhältlich ist das MacBook Neo ab 11. März in den vier Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus zum Preis von, je nach Speichergröße, 599 bzw. 699 Euro.
