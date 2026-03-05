Apple präsentiert sein farbenfrohes MacBook Neo

Herzstück des 1,23 Kilogramm leichten und 1,27 Zentimetern dünnen MacBook Neo ist Apples bereits aus dem iPhone 16 Pro bzw. Pro Max bekannter A18-Pro-Prozessor, dem acht Gigabyte RAM und wahlweise 256 oder 512 Gigabyte interner Speicher zur Seite stehen. Das 13 Zoll große IPS-Display löst mit 2408 x 1506 Pixeln auf und soll dank Antireflex-Beschichtung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ein „angenehmes Seherlebnis“ ermöglichen.