Tennis-Topstar ließ bei Vorarlberger Friseur Haare

Tennis-Ass Novak Djokovic ließ sich zuletzt in Vorarlberg Haare und Bart schneiden und machte dabei sogar eine ganz neue Erfahrung. Friseur- und Barbermeister Apo Atalay, der viel Lob von „Nole“ bekam, erzählt von einem Erlebnis der ganz besonderen Art mit einem überaus umgänglichen Superstar.
Der Bludenzer Friseur Apo Atalay staunte nicht schlecht, als er in den vergangenen Tagen einen Anruf mit ungekannter Nummer bekam! Denn am anderen Ende war die Managerin von Tennis-Ass Novak Djokovic, die um einen Termin für den Weltstar bat, der mit seiner Familie einige Tage in Lech verbrachte. „Ich habe natürlich alles abgesagt“, lacht Atalay und schwärmt dann von einem Erlebnis der besonderen Art, als er in einem der Chalets in Lech von Familie Djokovic empfangen wurde.
„Erst habe ich Novaks Sohn die Haare geschnitten, er selbst war da schon dabei und unglaublich höflich und charmant – wir haben sogar auf Deutsch geredet“, erzählt Atalay, der seit über 15 Jahren Meisterfriseur und Barber ist und in Feldkirch und Bürs zwei Salons mit dem Namen „Schneide Raum“ und außerdem eine Barber-Akademie betreibt.
Herausfordernd wurde es aber, als Djokovic selbst auf dem Stuhl Platz nahm. „Er hat dann mit großen altmodischen Kopfhörern ein Zoom-Meeting mit seinen Leuten gestartet und ich habe ihm währenddessen Haare und Bart gemacht“, erzählt Atalay, „und dann sogar noch die Ohren geflämmt, das war das erste Mal für ihn!“
Lob von Djokovic
Mit dem Ergebnis war der serbische Superstar höchst zufrieden. So zufrieden, dass er mit Atalay auf Instagram posierte, seinen neuen Haarschnitt auf Deutsch mit „der Beste, den ich je hatte“ kommentierte.
„Außerdem hat er sich nach einem eventuellen Termin für nächstes Jahr erkundigt“, freut sich der Ländle-Barber. „Ich hatte in meinen Jahren als Friseur schon echte Prinzen als Kunden, aber Novak war da noch eine andere Klasse!“
