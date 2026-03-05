Tennis-Topstar ließ bei Vorarlberger Friseur Haare

Der Bludenzer Friseur Apo Atalay staunte nicht schlecht, als er in den vergangenen Tagen einen Anruf mit ungekannter Nummer bekam! Denn am anderen Ende war die Managerin von Tennis-Ass Novak Djokovic, die um einen Termin für den Weltstar bat, der mit seiner Familie einige Tage in Lech verbrachte. „Ich habe natürlich alles abgesagt“, lacht Atalay und schwärmt dann von einem Erlebnis der besonderen Art, als er in einem der Chalets in Lech von Familie Djokovic empfangen wurde.