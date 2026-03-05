Skifahrerin verursacht Unfall und verschwindet

Wieder einmal muss die Exekutive einen Aufruf starten, dass sich die unbekannte Skifahrerin bzw. Zeugen melden sollen. Der Skiunfall mit verheerenden Folgen ereignete sich am Mittwoch in Telfes im Stubaital, und zwar im Skigebiet 2000 auf der blauen Piste Nr. 6. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine Skifahrerin einem Deutschen (54) über die Ski.