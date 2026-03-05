Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann schwer verletzt

Skifahrerin verursacht Unfall und verschwindet

Tirol
05.03.2026 09:05
Ein Mann wurde durch den Skiunfall schwer verletzt.
Ein Mann wurde durch den Skiunfall schwer verletzt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Im Tiroler Skigebiet Schlick 2000 kam es zu einem schweren Skiunfall, bei dem die Verursacherin spurlos verschwunden ist. Weil sie einen 54-Jährigem über die Ski gefahren ist, stürzte dieser und verletzte sich schwer. Die Polizei bittet um Hinweise.

0 Kommentare

Wieder einmal muss die Exekutive einen Aufruf starten, dass sich die unbekannte Skifahrerin bzw. Zeugen melden sollen. Der Skiunfall mit verheerenden Folgen ereignete sich am Mittwoch in Telfes im Stubaital, und zwar im Skigebiet 2000 auf der blauen Piste Nr. 6. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine Skifahrerin einem Deutschen (54) über die Ski.

Zitat Icon

Zeugen, beziehungsweise die unbekannte Skifahrerin werden ersucht, sich bei der PI Fulpmes (Tel. 059133/7112) zu melden.

Die Polizei

Sohn alarmierte Rettung
Dieser stürzte deswegen und verletzte sich schwer. Der Sohn reagierte geistesgegenwärtig und setzte die Rettungskette in Gang. Er wurde schließlich mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Von der Skifahrerin fehlt jedoch jede Spur.

Lesen Sie auch:
Spontan zog während eines Einsatzes von „Alpin 5“ des Öamtc in Tirol Nebel auf – mit schlimmen ...
Schock nach Skiunfall
Mit Patient am Bergetau gegen Schneewand geprallt
26.02.2026
Wohl zu schnell
Skifahrer nach Sturz über Pistenrand geschleudert
01.03.2026
Frau schwer verletzt
Fahrerflucht nach Skiunfall: Unbekannte gesucht
04.03.2026

Beschreibung der Skifahrerin
Die Polizei bittet nun die flüchtige Skifahrerin bzw. Zeugen, sich zu melden und veröffentlicht eine Beschreibung: Sie trug eine hellblaue Skijacke, eine  schwarze Skihose und einen weißen Skihelm. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.03.2026 09:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Unfall
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.902 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
361.908 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
278.385 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
2718 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2058 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf