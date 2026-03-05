Skifahrerin verursacht Unfall und verschwindet

Im Tiroler Skigebiet Schlick 2000 kam es zu einem schweren Skiunfall, bei dem die Verursacherin spurlos verschwunden ist. Weil sie einen 54-Jährigem über die Ski gefahren ist, stürzte dieser und verletzte sich schwer. Die Polizei bittet um Hinweise.
Wieder einmal muss die Exekutive einen Aufruf starten, dass sich die unbekannte Skifahrerin bzw. Zeugen melden sollen. Der Skiunfall mit verheerenden Folgen ereignete sich am Mittwoch in Telfes im Stubaital, und zwar im Skigebiet 2000 auf der blauen Piste Nr. 6. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine Skifahrerin einem Deutschen (54) über die Ski.
Zeugen, beziehungsweise die unbekannte Skifahrerin werden ersucht, sich bei der PI Fulpmes (Tel. 059133/7112) zu melden.
Die Polizei
Sohn alarmierte Rettung
Dieser stürzte deswegen und verletzte sich schwer. Der Sohn reagierte geistesgegenwärtig und setzte die Rettungskette in Gang. Er wurde schließlich mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Von der Skifahrerin fehlt jedoch jede Spur.
Beschreibung der Skifahrerin
Die Polizei bittet nun die flüchtige Skifahrerin bzw. Zeugen, sich zu melden und veröffentlicht eine Beschreibung: Sie trug eine hellblaue Skijacke, eine schwarze Skihose und einen weißen Skihelm.
