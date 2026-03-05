Kurz nach Start
Kleinflugzeug kracht in Wohngebiet in Garten
Kurz nach dem Start hat ein Pilot eines Kleinflugzeuges im US-Bundesstaat Arizona Probleme feststellen müssen: Ihm gelang es nicht, zum Flughafen zurückzukehren. Die Maschine krachte schließlich in einem Garten eines Wohngebietes.
Das Kleinflugzeug vom Typ Piper PA-28 hatte am Mittwoch in Phoenix kurz nach dem Abheben bereits Probleme noch unbekannter Ursache. Die Maschine knallte gegen zwei Häuser und kam schließlich neben einem Pool zum Stehen.
Die beiden Insassen – ein Fluglehrer und sein Schüler – wurden in stabilem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Hausbewohner erlitt Verletzungen. Die betroffenen Anwohner und ihre Haustiere kamen vorübergehend bei Nachbarn unter. Die Luftfahrtbehörde ermittelt nun die genaue Absturzursache.
