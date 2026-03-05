Mann trotz Mordanklage zu Sheriff-Kandidat gewählt

Staatsanwalt kämpferisch: „Wir leben nicht im Wilden Westen“

Staatsanwalt Chuck Graham machte noch einmal klar, dass er sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen wird, Spencer hinter Gitter zu bringen: „Wir leben nicht im Wilden Westen.“ Spencers Anwalt Michael Kiel Kaiser rechnet dagegen mit einem Freispruch für seinen „heldenhaften“ Mandanten: „Nach dem Gesetz von Arkansas hat er in Notwehr gehandelt, um sich und seine Tochter zu schützen.“