Wegen seiner Herzdame: Olympiasieger plant um!

Wo die Liebe hinfällt: Olympiasieger Lucas Braathen passt seine Trainingsvorbereitung aufgrund seiner Fernbeziehung mit Isadora Cruz an.
Nach seinem historischen Olympia-Gold richtet Lucas Braathen den Blick bereits nach vorne. Wie Braathens Freundin Isadora Cruz laut „Blick“ in einem Interview im brasilianischen Fernsehen verriet, soll der 25-Jährige sein Training außerhalb der Schnee-Saison künftig nach Südamerika verlegen. Gemeinsam hätten sie sogar Braathens Trainer überzeugt, diesen Schritt zu gehen. „Von April bis August wird Lucas also hier bei mir bleiben“, erklärte die brasilianische Schauspielerin.
Fernbeziehung „eine tägliche Herausforderung“
Bislang führen die beiden eine Fernbeziehung: Cruz lebt in Brasilien, während Braathen seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Die 28-Jährige sprach offen über die Schwierigkeiten der Distanz. Eine Fernbeziehung sei „eine tägliche Herausforderung“. Gleichzeitig betonte sie aber, dass gemeinsame Ziele vieles erleichtern würden. „Wenn man jemanden hat, dessen Träume und Ambitionen genauso groß wie die eigenen sind, wird es einfacher.“ Dann gebe es auch Verständnis für die Opfer, die beide für ihre Karriere bringen müssten und man freue sich umso mehr über die Erfolge des anderen.
Historischer Olympia-Triumph
Und Erfolge gab es zuletzt reichlich: Braathen gewann bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo Gold im Riesenslalom – die erste olympische Goldmedaille für Brasilien überhaupt.
In seiner Heimat wurde der Ski-Star anschließend entsprechend gefeiert. Unter anderem erhielt er eine Urkunde, auf der stand, dass seine Leistung „zukünftige Generationen dazu inspiriert, daran zu glauben, dass keine Grenze unüberwindbar ist“.
Privatleben bleibt privat
Trotz des Interviews machte Cruz klar, dass das Paar sein Privatleben weiterhin möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Allzu viel ist über ihre Beziehung nicht bekannt. Am Valentinstag veröffentlichte die Schauspielerin allerdings einige gemeinsame Fotos der beiden – ausgerechnet an jenem Tag, an dem Braathen in Italien seine historische Goldmedaille gewann. Auf Olympia-Gold könnte aber auch noch eine kleine Kristallkugel folgen: Im Riesentorlauf liegt Braathen derzeit einen Punkt hinter dem Norweger Atle Lie McGrath, zwei Rennen sind noch offen.
