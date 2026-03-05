Wegen seiner Herzdame: Olympiasieger plant um!

Fernbeziehung „eine tägliche Herausforderung“

Bislang führen die beiden eine Fernbeziehung: Cruz lebt in Brasilien, während Braathen seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Die 28-Jährige sprach offen über die Schwierigkeiten der Distanz. Eine Fernbeziehung sei „eine tägliche Herausforderung“. Gleichzeitig betonte sie aber, dass gemeinsame Ziele vieles erleichtern würden. „Wenn man jemanden hat, dessen Träume und Ambitionen genauso groß wie die eigenen sind, wird es einfacher.“ Dann gebe es auch Verständnis für die Opfer, die beide für ihre Karriere bringen müssten und man freue sich umso mehr über die Erfolge des anderen.