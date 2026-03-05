Entlassung und Kündigung des Arztes zurückgenommen

„Eine Welt zusammengebrochen“

„Die OÖG bedauert den Ablauf und die Entwicklungen am und seit dem 20. Dezember 2024 ausdrücklich, besonders aber eine Kommunikation, die den ungerechtfertigten Eindruck einer Vorverurteilung erweckt hat, und die fehlende Möglichkeit zur Stellungnahme durch den Betroffenen“, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung. Der betroffene Oberarzt hätte in Gesprächen eindrucksvoll erklärt, wie schlecht es ihm persönlich nach den Anschuldigungen, die er aus den Medien erfahren hatte, gegangen ist: „Durch die Vorwürfe ist für mich eine Welt zusammengebrochen; ich war in einer schweren psychischen Ausnahmesituation.“