Filmstar wegen versuchter Entführung verhaftet

Grillo hatte neben seiner Schauspielkarriere seit 1979 die Tierschutzorganisation „Dedication and Everlasting Love to Animals Rescue” (DELTA) betrieben, das größte „No Kill“-Tierasyl Amerikas. Für diese arbeitete auch Adriana Valentines, eine gebürtige Mexikanerin mit US-Pass.

6,7 Millionen Schadensersatz

Bis sie 2020 gefeuert wurde, als sie nach der Geburt ihres Kindes auf Elternzeit bestand und nicht sofort zu ihrem Job zurückkehrte. Sie verklagte DELTA wegen Diskriminierung und bekam 2024 von der Jury eine Schadensersatzsumme von 6,7 Millionen Dollar zugesprochen. Worauf Grillos Organisation Konkurs anmelden musste.