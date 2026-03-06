Trainer Beichler und „Bullen“ zurück auf Anfang

Seit etwas über zwei Wochen ist Daniel Beichler Trainer von Red Bull Salzburg. Der Start war mit dem 5:1 in Linz furios, auch das 0:0 gegen Hartberg wurde als kein großer Stolperer angesehen. Doch nach dem blamablen 0:1 im ÖFB-Cup-Halbfinalduell mit Altach ist klar: Die Bullen und Beichler müssen zurück auf Anfang, starten wieder bei Null.