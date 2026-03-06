Oracle plant nach KI-Ausbau massiven Stellenabbau

Pentagon stuft Anthropic als Sicherheitsrisiko ein
Streit eskaliert
Der US-Softwarekonzern Oracle plant einem Medienbericht zufolge wegen der hohen Kosten für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren die Streichung Tausender Stellen. Der Abbau soll demnach Unternehmensbereiche übergreifend erfolgen und könnte bereits in diesem Monat beginnen.
Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Die Kürzungen seien weitreichender als üblich. Einige beträfen demnach Stellen, deren Bedeutung nach Einschätzung des Unternehmens wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz abnehmen werde.
Zudem habe Oracle intern angekündigt, viele offene Stellen in seiner Cloud-Sparte zu überprüfen und damit den Einstellungsprozess zu verlangsamen. Oracle lehnte eine Stellungnahme ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.