Nach über 10 Jahren

Überraschung! Mendes und Gosling gemeinsam im TV

Society International
06.03.2026 08:27
Ryan Gosling überraschte Eva Mendes zum Geburtstag – live im TV. Es ist der erste gemeinsame ...
Ryan Gosling überraschte Eva Mendes zum Geburtstag – live im TV. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der beiden seit mehr als einem Jahrzehnt!(Bild: Screenshot youtube.com/@fallontonight)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn das mal keine schöne Überraschung war! In der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon gab es jetzt den allerersten gemeinsamen Auftritt von Ryan Gosling und Eva Mendes seit mehr als einem Jahrzehnt! 

Seit 2011 sind Eva Mendes und Ryan Gosling ein Paar, haben zwei gemeinsame Töchter. Zusammen in der Öffentlichkeit sieht man das Hollywood-Couple aber seit Jahren nicht mehr. Bis jetzt!

Geburtstags-Überraschung für Mendes
Denn Gosling nutzte seinen Auftritt in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon für eine ganz besondere Geburtstags-Überraschung für seine Liebste. Der Schauspieler fragte am Ende seines Interviews das Publikum, ob es denn ein Ständchen für Mendes, die hinter der Bühne auf ihn warte, singen könnte. Nur, um seine Lebensgefährtin dann ganz frech ins Studio zu bitten.

Hier können Sie sich das Interview von Ryan Gosling anschauen. Die Geburtstagsüberraschung für Eva Mendes ist gegen Ende des Clips zu sehen:

„Wisst ihr was? Morgen findet ihr mich vielleicht im Hudson River“, scherzte Gosling frech, während seine Liebste unter tosendem Applaus von einem Mitarbeiter ins Studio gebracht wurde. Schnell nahm Gosling Mendes Hand und begleitete sie ins Scheinwerferlicht.

„Du wirst das alles rausschneiden, oder?“
Mendes begrüßte daraufhin charmant das Publikum, das an diesem Abend hauptsächlich aus Lehrern und Schülern bestand, und dankte den Lehrkräften für ihren Einsatz in den Schulen. Nur um dann zu fragen: „Du wirst das alles rausschneiden, oder?“ Und Fallon grinste: „Nein! Heute ist dein Geburtstag!“

Und dann gab es gleich noch eine Überraschung für Mendes: Denn eine Schulkapelle stand hinter dem Vorhang bereit, um der Schauspielerin, die am Donnerstag 52 Jahre alt wurde, ein Geburtstagsständchen zu spielen.

Küsschen für Gosling
Besonders süß: Nicht nur das Publikum sang enthusiastisch mit, sondern auch Ryan Gosling, der dafür ein Küsschen seiner Liebsten bekam.

Ein süßer Pärchen-Auftritt, der in die Annalen von Hollywood eingehen wird. Denn zuletzt zeigten sich Mendes und Gosling 2013 bei der Premiere ihres gemeinsamen Films „The Place Beyond the Pines“ gemeinsam am Red Carpet.

Lesen Sie auch:
Eva Mendes und Ryan Gosling sind seit 2011 liiert. Jetzt plauderte sie eine geheime, gemeinsame ...
Intimes Geständnis
Auf diese Sache fahren Mendes und Gosling voll ab!
20.06.2025

Bei den Dreharbeiten zu dem Streifen verliebten sich die beiden ineinander. Und obwohl Gosling seitdem sogar mehrfach für einen Oscar nominiert worden war, meiden die beiden gemeinsame Auftritte im Rampenlicht. Eva Mendes legte nach der Geburt ihrer ersten Tochter Esmeralda im Jahr 2014 ihre Hollywood-Karriere zudem auf Eis.Tochter Amada erblickte schließlich 2016 das Licht der Welt.

Society International
06.03.2026 08:27
