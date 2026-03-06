Überraschung! Mendes und Gosling gemeinsam im TV

Geburtstags-Überraschung für Mendes

Denn Gosling nutzte seinen Auftritt in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon für eine ganz besondere Geburtstags-Überraschung für seine Liebste. Der Schauspieler fragte am Ende seines Interviews das Publikum, ob es denn ein Ständchen für Mendes, die hinter der Bühne auf ihn warte, singen könnte. Nur, um seine Lebensgefährtin dann ganz frech ins Studio zu bitten.