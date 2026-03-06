„Mit neuer Datenbank finden wir blinde Flecken“

„Krone“: Frau Staatssekretärin, die tägliche Bewegungseinheit ist immer wieder ein Thema. Wie geht es da voran?

MMag. Michaela Schmidt: Wir haben es geschafft, trotz budgetär großer Herausforderungen nicht nur nicht zu kürzen, sondern schon letztes Jahr das Budget zu steigern. Mit Ralf Rangnick haben wir eine Person, die das stark vorantreibt, Bewusstsein für das Projekt schafft. Mit dem Bildungsministerium haben wir eine hervorragende Zusammenarbeit, was wichtig ist für ein gemeinsames Projekt. Jetzt geht es darum, die langfristige Finanzierung zu sichern. Wir haben zu wenig Kinder und Jugendliche, die sich bewegen. Wenn Österreich langfristig eine Sportnation sein möchte, und ich glaube, das sollte unser aller Anspruch sein, müssen wir sie erreichen.Weil wir sehen, dass Kinder, die sich täglich bewegen, ausgeglichener und konzentrierter sind.