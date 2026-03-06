Den Brauereien geht – unbemerkt – die Luft aus

Dazu gehören nicht nur die Spritpreise wie derzeit, dazu zählen auch die Preise in so traditionsreichen Bereichen wie bei den Brauereien. Unbemerkt von der Öffentlichkeit – die Verbraucher freuen sich über „Kampfangebote“ – hat die Krise in etlichen Brauereien Einzug gehalten. Im Klartext: Vielen Brauereien geht finanziell die Luft aus, die Verkaufspreise reichen nicht mehr, um die Kosten zu decken.