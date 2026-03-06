Den Brauereien geht – unbemerkt – die Luft aus

Die Inflation soll bei rund zwei Prozent bleiben, so wünschen es Politik und Gesellschaft. Arbeiterkammer & Co. fordern einen beinharten Preiskampf der Handelsunternehmen. Der findet auch statt – wer da jedoch übrig bleibt, das sind Branchen, deren Verkaufspreise im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen.
Dazu gehören nicht nur die Spritpreise wie derzeit, dazu zählen auch die Preise in so traditionsreichen Bereichen wie bei den Brauereien. Unbemerkt von der Öffentlichkeit – die Verbraucher freuen sich über „Kampfangebote“ – hat die Krise in etlichen Brauereien Einzug gehalten. Im Klartext: Vielen Brauereien geht finanziell die Luft aus, die Verkaufspreise reichen nicht mehr, um die Kosten zu decken.
80 Prozent des Biers werden im Handel zu „Aktionspreisen“ verkauft, eine Kiste um 14 Euro, dieses Preisniveau ist so tief wie vor etlichen Jahren.
Verschärft wird die Situation durch ein Verdrängen der Konkurrenz durch den Marktführer, den niederländischen Heineken-Konzern. Der hat im Laufe der Jahre 20 bekannte Biermarken, von Gösser über Zipfer, Schwechater bis hin zu Reininghaus aufgekauft. Mit dieser Marktmacht werden die lokalen österreichischen Betriebe niederkonkurrenziert.
Ein Verfahren bei der Bundeswettbewerbsbehörde wegen unfairer Praktiken läuft seit Längerem, den Ausländern drohen hohe Strafen. So gemütlich ein Glas Bier auch wirken mag, die Brauereien bei uns haben es höchst ungemütlich erwischt.
