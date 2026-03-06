85-Jährige überfallen: Polizei fasste Räuber (23)

Für die Frau muss es ein Schock gewesen sein: Als sie in Salzburg-Aigen aus dem O-Bus ausstieg, verfolgte sie ein Mann und entriss ihr ihre Handtasche. Nun wurde der Räuber gefasst.
Laut Polizei wird ein 23-jähriger Syrer beschuldigt, am Abend des 21. Februar die Salzburgerin beraubt zu haben. Der Mann hatte das Opfer zu Boden gestoßen und war mit ihrer Handtasche geflüchtet.
Identifikation durch Videoaufnahmen
Durch Videobilder konnte der Täter schließlich als der amtsbekannte Syrer identifiziert werden. Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann festgenommen. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig.
Als Motiv gab er Geldnot aufgrund seiner Drogensucht an. Der Beschuldigte wurde in die JA Salzburg eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.