Handtaschenraub

85-Jährige überfallen: Polizei fasste Räuber (23)

Salzburg
06.03.2026 08:32
Die Handtasche entriss der Mann der Frau (Symbolbild).
Die Handtasche entriss der Mann der Frau (Symbolbild).(Bild: Andi Schiel)
Salzburg-Krone
Salzburg-Krone

Für die Frau muss es ein Schock gewesen sein: Als sie in Salzburg-Aigen aus dem O-Bus ausstieg, verfolgte sie ein Mann und entriss ihr ihre Handtasche. Nun wurde der Räuber gefasst. 

Laut Polizei wird ein 23-jähriger Syrer beschuldigt, am Abend des 21. Februar die Salzburgerin beraubt zu haben. Der Mann hatte das Opfer zu Boden gestoßen und war mit ihrer Handtasche geflüchtet. 

Identifikation durch Videoaufnahmen
Durch Videobilder konnte der Täter schließlich als der amtsbekannte Syrer identifiziert werden. Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann festgenommen. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig.

Als Motiv gab er Geldnot aufgrund seiner Drogensucht an. Der Beschuldigte wurde in die JA Salzburg eingeliefert.

