Neustart im Dorfladen: „Mache es von Herzen gern!“

Sie wird oft darauf angesprochen, warum sie sich den Dorfladen in schwierigen Zeiten überhaupt noch antue. „Ich mache es einfach von Herzen gern“, sagt die Adeg-Kauffrau. Ihr achtköpfiges Team stärkt die Chefin. Und: „Das Persönliche macht es einfach aus.“ Jeder kennt jeden. Zum Kassieren, Beraten und Einschlichten von Regalen kommen viele gute Gespräche mit den Stammkunden.