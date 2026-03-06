Bauer in Not: Helfer aus Nepal dürfen nicht kommen

Pentagon stuft Anthropic als Sicherheitsrisiko ein
Streit eskaliert
Seit Jahren packen im niederösterreichischen Bezirk Melk Saisonarbeiter aus Nepal bei der Ernte mit an. Heuer wartete Landwirt Heinrich Penz aber vergebens auf seine Helfer aus dem fernen Land. Was die fleißigen Bärlauch-Pflücker gestoppt hat.
Wenn der Knoblauch-Duft von frischem Bärlauch durch die Wälder zieht, beginnt in Matzleinsdorf im Bezirk Melk die Ernte. Doch heuer wird die Saison zum Nervenkrimi für den Landwirt Heinrich Penz. Es fehlen die fleißigen Hände, die sorgsam die Blätter ernten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.