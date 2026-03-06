Bauer in Not: Helfer aus Nepal dürfen nicht kommen

Wenn der Knoblauch-Duft von frischem Bärlauch durch die Wälder zieht, beginnt in Matzleinsdorf im Bezirk Melk die Ernte. Doch heuer wird die Saison zum Nervenkrimi für den Landwirt Heinrich Penz. Es fehlen die fleißigen Hände, die sorgsam die Blätter ernten.