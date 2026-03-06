US-Kongress winkt ab: Trump hat jetzt freie Hand

Neue Kriegsgründe im Stundentakt

Laut Verfassung dürfte ein US-Präsident ohne die Zustimmung des Kongresses nur dann Gewalt anwenden, wenn die USA unmittelbar bedroht sind. Trumps Umfeld hat seit dem Beginn der Angriffe quasi im Stundentakt neue Gründe für den Schlag gegen die blutrünstigen Mullahs ins Feld geführt. Eine definitive Rechtfertigung – allen voran einen Beweis für eine unmittelbare Bedrohung gegen amerikanisches Leben – blieb man bisher schuldig.