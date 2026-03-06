Russische Behörden verbieten Werbung auf Telegram

Seit dem vergangenen Sommer sind Audio- und Videoanrufe bei WhatsApp und Telegram auf russischem Territorium gesperrt. Medienberichten zufolge soll der Zugang zu Telegram ab April in Russland vollständig gesperrt werden. Zugleich forcieren die Behörden in Russland die Nutzung des russischen Messenger-Dienstes Max. Nach Angaben des Internetportals „The Bell“ spioniert Max dabei die Nutzer aus und prüft etwa, ob sie VPN nutzen.