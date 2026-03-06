„Österreich hat Italien inzwischen überholt“

Altachs Cup-Sensation: Gesund und bodenständig
„Krone“-Stopplicht
2006 schrieb Fabio Cannavaro Fußball-Geschichte, als er mit Italien in Berlin den WM-Titel holte. Heuer jährt sich diese Sternstunde zum 20. Mal, Cannavaro plauderte im Rahmen der von Coca Cola organisierten FIFA World Cup Trophy in Wien mit der „Krone“ über den Triumph, Marko Arnautovic, Italiens Hoffnungen und das ÖFB-Team.
„Krone“: Herr Cannavaro, Sie haben 2006 den WM-Pokal in den Berliner Himmel gestreckt – wie fühlt es sich 20 Jahre später an?
Fabio Cannavaro: Das ist zweifellos eine Trophäe, die dein Leben verändert. Weil es Dich von einem normalen Spieler zu einer Legende aufsteigen lässt. Eine Trophäe, die für ein Leben lang vereint, eine riesige Freude bereitet, Träume wahr werden lässt.
