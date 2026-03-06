„Österreich hat Italien inzwischen überholt“

„Krone“: Herr Cannavaro, Sie haben 2006 den WM-Pokal in den Berliner Himmel gestreckt – wie fühlt es sich 20 Jahre später an?

Fabio Cannavaro: Das ist zweifellos eine Trophäe, die dein Leben verändert. Weil es Dich von einem normalen Spieler zu einer Legende aufsteigen lässt. Eine Trophäe, die für ein Leben lang vereint, eine riesige Freude bereitet, Träume wahr werden lässt.