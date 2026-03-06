„Beim Wohnungskauf vom Staat eiskalt abgezockt!“

Pentagon stuft Anthropic als Sicherheitsrisiko ein
Streit eskaliert
Leistbares Wohnen ist vielerorts sowieso schon mehr Theorie als Fakt. Jetzt setzen Gerichte noch eines drauf: Sie fordern Nachschlag bei der Grundbuch-Eintragungsgebühr. Eine Tiroler Familie wurde mit einer kuriosen Begründung um mehr als 2000 Euro gebracht. Kein Einzelfall!
Familie Lieb erfüllte sich 2022 einen Traum: In Thaur nahe Innsbruck bot sich die Gelegenheit, in einem Neubauprojekt eine günstige Wohnung zu kaufen. Günstig bzw. günstiger als am freien Markt deshalb, weil sie wohnbaugefördert war. Damit sind einige Auflagen der Gemeinde wie zum Beispiel Veräußerungsverbot innerhalb einer Frist, etc. verbunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.