„Beim Wohnungskauf vom Staat eiskalt abgezockt!“

Familie Lieb erfüllte sich 2022 einen Traum: In Thaur nahe Innsbruck bot sich die Gelegenheit, in einem Neubauprojekt eine günstige Wohnung zu kaufen. Günstig bzw. günstiger als am freien Markt deshalb, weil sie wohnbaugefördert war. Damit sind einige Auflagen der Gemeinde wie zum Beispiel Veräußerungsverbot innerhalb einer Frist, etc. verbunden.