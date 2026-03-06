„Traurig“: Saisonende für Polens Aushängeschild

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo hatte Maryna Gasienica-Daniel noch knapp eine Medaille verpasst. Gerade einmal 13 Hundertstelsekunden fehlten der Polin im Riesentorlauf auf Edelmetall. Nun folgte der nächste bittere Moment: Wie die 32-Jährige am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt gab, zog sie sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.