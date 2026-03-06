Vorteilswelt
Bittere Diagnose

„Traurig“: Saisonende für Polens Aushängeschild

Ski Alpin
06.03.2026 08:45
Maryna Gasienica-Daniel
Maryna Gasienica-Daniel(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Polens Ski-Aushängeschild, Maryna Gasienica-Daniel, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und muss deshalb die Saison vorzeitig beenden.

0 Kommentare

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo hatte Maryna Gasienica-Daniel noch knapp eine Medaille verpasst. Gerade einmal 13 Hundertstelsekunden fehlten der Polin im Riesentorlauf auf Edelmetall. Nun folgte der nächste bittere Moment: Wie die 32-Jährige am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt gab, zog sie sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Passiert ist die Verletzung beim Super-G in Soldeu (Andorra) am vergangenen Sonntag – und das ohne Sturz.

„Die Saison ist für mich beendet“
„Ich bin bei einer flachen Landung hart aufgekommen. Die Saison ist für mich beendet“, schrieb die Riesentorlauf-Spezialistin. „Ich bin sehr traurig und versuche immer noch, es zu verarbeiten und zu akzeptieren.“

Für Gasienica-Daniel ist es bereits die zweite schwere Verletzung ihrer Karriere. 2019 hatte sie sich schon einmal das rechte Schienbein gebrochen.

Polens größte Ski-Hoffnung
Trotz des Rückschlags gibt sich die Polin kämpferisch. „Das ist eine neue Herausforderung für mich. Aber wenn ich etwas anpacke, dann gebe ich immer alles und arbeite hart daran, besser zu werden. Drückt mir die Daumen“, schrieb sie weiter.

Gasienica-Daniel gilt derzeit als die stärkste und erfahrenste Skirennläuferin Polens. Die aus Zakopane stammende Athletin erreichte im Weltcup bislang 17 Top-10-Platzierungen, ein Podestplatz blieb ihr allerdings noch verwehrt. Auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen fuhr sie mehrfach unter die besten sechs.

Ski Alpin
06.03.2026 08:45
Bittere Diagnose
Folgen Sie uns auf